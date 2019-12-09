Лозанна, Швейцария, , 17:44 — REGNUM Проблем с допуском к Олимпийским играм в Токио не должно быть у тех российских спортсменов, которые не выступали до 2016 г., заявил 9 декабря Джонатан Тейлор.

Напомним, WADA приняло решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований в преддверии Олимпиады, которая в 2020 г. состоится в Токио.

В WADA заявили, что ещё не все «дела» рассмотрены, и планируется проверить ещё сто человек — этим занимается разведка организации.

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