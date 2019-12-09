Лозанна, Швейцария, 9 декабря 2019, 17:35 — REGNUM С поддержкой решения Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от международных соревнований выступил 9 декабря Международный олимпийский комитет.
Напомним, решение WADA о том, что Российское антидопинговое агентство лишается статуса соответствия, а поэтому против РФ вводятся спортивные санкции, исполком международной организации принял 9 декабря.
Теперь российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпиаде, а те, кто будет допущен, смогут выступать только под нейтральным флагом.