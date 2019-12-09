Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгартзаявил, что он крайне недоволен решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России и требует полного отстранения всех российских спортсменов от любых международных соревнований.

Тайгарт заявил, что санкции WADA хоть и дисквалифицируют Россию на четыре года, но «чистые» российские спортсмены все равно смогут принимать участие в различных соревнованиях. Но с его точки зрения это совершенно не справедливо.

«Позволить России избежать полного запрета на участие в соревнованиях — ещё один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона. И, в свою очередь, реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть не чем иным, как восстанием против этой сломанной системы с целью форсировать реформы», — сказал Тайгарт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнительный комитет WADA дисквалифицировал Россию на четыре года за манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории. Это значит, что российские спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира.