Москва, , 17:50 — REGNUM В решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях есть политическая составляющая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова.

«Конечно, элемент политического давления очевиден. И вообще политизированность решений WADA, как мне кажется, с 2016 года очевидна всем здравомыслящим людям. Что касается юридических оснований, то в принципе сама WADA как инструмент была создана на паритетных началах как правительствами стран, так и Международным олимпийским комитетом, и поскольку у нас в стране существует РУСАДА, то есть российское антидопинговое агентство, то по закону существование самой организации не подлежит сомнению», — отметила эксперт.

Другое дело, что законность решений на данный момент весьма спорная, отметила доцент, пояснив, что имеет ввиду момент, связанный с тем, насколько наказание соответствует якобы преступлению, которое до сих пор не было доказано.

«Речь, напомню, идет не о том, что нас обвиняют в использовании допинга, а нас обвиняют в совершении определенных манипуляций с электронной базой данных российского антидопингового агентства. Именно такая связь. Поэтому, как мне кажется, отстранение на 4 года — это совершенно не рациональное, очень жестокое по отношению к спортсменам решение. Очень немногие из них смогут выступать под олимпийским флагом — это, я считаю, очень важный психологически деструктивный аспект», — сказала Сазонова.

По её словам, сейчас вся надежда на международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. Именно он в 2018 году удовлетворил просьбу 28 российских спортсменов, благодаря чему они смогли участвовать в международных соревнованиях.

«Я думаю, что в ближайшие 21 день у нас есть время на то, чтобы подать апелляцию — сейчас основной упор будет сделан именно на подачу данных документов. И вот это доведет юридический цикл до конца», — подытожила Сазонова.