Москва, , 17:28 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете проведения международных соревнований на территории России не затронет матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор оргкомитета чемпионата в России Алексей Сорокин.

«Два мероприятия (финал Лиги чемпионов и Евро-2020 — ИА REGNUM) не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA», — приводит его слова РИА Новости.

Сорокин уточнил, что Евро-2020 является не международным, а региональным турниром.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня WADA на четыре года лишила Россию права участвовать в крупных международных турнирах, а также принимать их на своей территории.

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