Лозанна, Швейцария, , 17:20 — REGNUM Ещё сто проб российских спортсменов собирается в скором времени проверять разведслужба Всемирного антидопингового агентства, заявил 9 декабря глава разведки WADA Гюнтер Юнгер.

Юнгер заявил, что 145 человек оказались «нечистыми» и были отстранены от соревнований решением WADA, принятый 9 декабря. Всего же было проверено 300 человек.

В ближайшие два месяца агентство завершит изучение «порядка 100 дел», заявил Юнгер в интервью РИА Новости.

Напомним, WADA на четыре года отстранила российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.