Архангельск, , 17:17 — REGNUM Решение международного антидопингового агенства в отношении России — удар по всей системе спортивной подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила бывший министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Елена Доценко.

«Слов нет. Санкции добрались и до спорта высших достижений… Такое решение Агентства — удар не только по всей системе спортивной подготовки, но и серьезное испытание для самих тренеров и спортсменов прежде всего олимпийских видов спорта, — сказала Доценко — Известно, роль спортивных побед и рекордов в воспитании настоящих патриотов, повышении престижа страны на международной арене. Политизация спорта высших достижений ни к чему хорошему не приведёт. Нельзя ставить спортсменов перед фактом: участие в мировых стартах, исполненная мечта, мировое признание и олимпийский пьедестал в обмен на российский флаг и гордость за свою страну».

Экс-министр также предположила, что решение WADA могло быть пролоббировано теми, для кого российские спортсмены — основные конкуренты в борьбе за чемпионские титулы.