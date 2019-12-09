Монреаль, Канада, , 17:17 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выставит России счёт за проведенное расследование, заявил 9 декабря гендиректор WADA.

По его словам, пока сумма этого счёта составит порядка $5 млн, но в будущем возрастёт.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендацией комитета организации о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия стандартам Всемирного антидопингового кодекса.

Из-за этого российские спортсмены на ближайшие четыре года отстраняются от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

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