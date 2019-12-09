Лозанна, Швейцария, , 17:09 — REGNUM Работа по тестированию спортсменов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) будет продолжена, сообщил 9 декабря директор Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

По его словам, WADA заинтересовано в том, чтобы в России продолжалось тестирование спортсменов на допинг.

Напомним, РУСАДА по решению WADA лишилось статуса соответствия. Теперь российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях.

В РУСАДА намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

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