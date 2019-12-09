Лозанна, Швейцария, 9 декабря 2019, 17:07 — REGNUM Представители Олимпийского движения поддерживают решение Всемирного антидопингового агентства по России и считают, что оно сделано в духе заявления исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба МОК.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполком WADA принял решение дисквалифицировать Россию на четыре года и запретить ей проводить и участвовать в международных соревнованиях.
Причиной столь жестких санкций стали манипуляции с базами данным московской антидопинговой лаборатории.