Лозанна, Швейцария, , 17:07 — REGNUM Представители Олимпийского движения поддерживают решение Всемирного антидопингового агентства по России и считают, что оно сделано в духе заявления исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба МОК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполком WADA принял решение дисквалифицировать Россию на четыре года и запретить ей проводить и участвовать в международных соревнованиях.

Причиной столь жестких санкций стали манипуляции с базами данным московской антидопинговой лаборатории.