Москва, , 17:01 — REGNUM Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что на Олимпийские игры в Токио не пустят тех российских атлетов, у которых в прошлом были антидопинговые нарушения. Об этом он заявил сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции.

По словам Гануса, скорее всего, повторится ситуация с Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, куда пускали только «чистых» российских спортсменов и без национальной символики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.