Лозанна, Швейцария, , 16:50 — REGNUM Отстранением российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года дело может не кончиться, заявил 9 декабря глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

По его словам, никаких гарантий, что новых наказаний спортсменам, замешанным в применении допинга, не будет, нет. Однако, заявил Риди, он надеется, что новых санкций против РФ вводить не придётся.

Напомним, WADA на четыре года отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA может пересмотреть сроки отстранения спортсменов из РФ

Читайте развитие сюжета: В WADA назвали условие участия сборной России в ЧМ-2022 по футболу