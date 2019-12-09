Цюрих, Швейцария, , 16:40 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению вердикт исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства по России и находится в контакте с WADA. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В сообщении ФИФА сказано, что федерация приняла к сведению решение WADA по России и контактирует с агентством для уточнения границ санкций, действующих в отношении России.

Кроме того, ФИФА находится в контакте с Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполком WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причина столь жестких санкций — обвинения в манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.