Монреаль, Канада, , 16:26 — REGNUM Сроки отстранения России от международных соревнований могут быть пересмотрены, сообщили 9 декабря во Всемирном антидопинговом агентстве.

Напомним, WADA 9 декабря приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях — «из-за допинга».

Россия отстраняется на четыре года от участия в том числе и в Олимпийских играх. Российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга, смогут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом.