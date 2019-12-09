Москва, , 16:16 — REGNUM Время, которое было дано российской лёгкой атлетике на исправление ошибок в рамках «антидопингового скандала», было упущено. Об этом журналистам заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В лёгкой атлетике должны прекратить существование все органы управления, они должны переизбраться. Время, которое было, было упущено. Лёгкая атлетика могла получить членство, но процессы были пропущены», — сказал Ганус.

Он поблагодарил СМИ за помощь в освещении допинговой проблематики: «Вы помогаете бороться с явлениями в нашем спорте. Сейчас момент истины: сейчас на всех уровнях во всём мире определяется, кто с какой стороны зеркала находится. Мы все в ответе за наш спорт».