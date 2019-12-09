Москва, 9 декабря 2019, 16:16 — REGNUM Решение об апелляции по статусу РУСАДА, вероятно, будет подано в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил 9 декабря директор Российской национальной антидопинговой организации Юрий Ганус.
По словам главы РУСАДА, решение подать апелляцию, вероятно, будет принято Наблюдательным советом организации на заседании 19 декабря.
Однако, считает Ганус, перспектив у пересмотра в CAS решения в пользу Москвы, скорее всего, нет.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства решил признать РУСАДА несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса.