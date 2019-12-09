Монреаль, Канада, , 16:10 — REGNUM Если сборная России по футболу выйдет на чемпионат мира 2022 года, то она будет играть без флага и гимна. Об этом 9 декабря заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участия в международных соревнованиях на четыре года.

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что пока не знают позицию Международной федерации футбола по решению WADA.

По словам почётного президента РФС, в чемпионате Европы — 2020 сборная России сыграет без ограничений. А участие в чемпионате мира — 2022 зависит от позиции ФИФА.

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