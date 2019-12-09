Москва, , 16:09 — REGNUM Неприемлемые подходы российской стороны вбивают в кризис весь спорт в России. Об этом журналистам заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проблемы нашего спорта — в том, что у нас неприемлемые подходы, вбивающие нас в кризис. Нужно менять подходы и лиц, которые вбивают нас в эти подходы. Мы можем лишиться спортсменов: они понимают, что ограничения будут ещё четыре года, хотя документы предусматривают возможность сокращения срока», — сказал Ганус.

По его словам, «чистые спортсмены» смогут принять участие в соревнованиях.

Ганус подчеркнул, что в России антидопинговым агентством могли бы гордиться, но ситуация складывается так, что оно постоянно находится под атаками в инфополе: «Одна из задач — не просто сформировать независимость, но и защищать её. Это требование, которое нужно соблюдать. Это требование не только к РУСАДА — оно будет применяться ко всем странам. Это требование стало значимым по итогам кризиса».