Ярославль, , 16:09 — REGNUM Правительство Ярославской области не планирует прекращать подготовку к чемпионату мира по волейболу из-за решения WADA. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили региональном правительстве.

Правительство Ярославской области

«Ярославская область продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Регион готов сделать все, чтобы соревнование прошло на самом высоком организационном уровне», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату в Ярославле планируют построить современный волейбольный центр на 6 тысяч зрителей. Сейчас идет его проектирование. Только проектные работы стоят 110 млн рублей.

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