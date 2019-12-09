Ярославль, 9 декабря 2019, 16:09 — REGNUM Правительство Ярославской области не планирует прекращать подготовку к чемпионату мира по волейболу из-за решения WADA. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили региональном правительстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату в Ярославле планируют построить современный волейбольный центр на 6 тысяч зрителей. Сейчас идет его проектирование. Только проектные работы стоят 110 млн рублей.
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