Монреаль, Канада, , 16:04 — REGNUM Все российские спортсмены будут допускаться до соревнований в индивидуальном порядке. Об этом 9 декабря заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Отмечается, что окончательное решение по каждому спортсмену будет принимать Спортивный Арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участия в международных соревнованиях на четыре года. К турнирам могут быть допущены только отдельные «чистые» спортсмены в нейтральном статусе без флага и гимна.

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