Москва, , 16:03 — REGNUM Приговор Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказался «беспрецедентно жестким» и это в очередной раз подчеркивает, что с ситуацией в российском спорте надо разбираться. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить РФ от участия в Олимпийский и Паралимпийских играх, а также международных чемпионатах на четыре года.

«Нет, это не только политика. Да, надо очень тщательно разбираться и навести порядок, иначе нас будут отстранять снова и снова», — заявил Лебедев.

По его словам, российская сторона каждый год надеется, что «вдруг повезет», хотя везло стране только в ход кропотливой подготовки и качественной работы.

«С допинговым вопросом все было ясно уже несколько лет назад — но никаких реальных мер не предпринималось. Хватит надеяться на авось! Надо разобраться раз и навсегда. Если неучастие в олимпиадах и легкоатлетических соревнованиях народ еще как-то чиновникам простит, то отстранения от футбола и хоккея — никогда! Или может быть, мы что-то не понимаем, и это такой элегантный способ политического самоубийства действующей власти?», — подчеркнул Лебедев.

Если Россия отберется на ЧМ-2022 по футболу, российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом, заявил глава комитета по соответствию (СRC) WADA Джонатан Тейлор.