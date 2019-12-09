Москва, , 16:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин должен обратить внимание на допинг-скандал с российским спортом и принять ряд действий по изменению структуры спортивных функционеров. Об этом журналистам заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас — страна с традициями. У нас есть лидер, президент, мы ждём от него решительных действий, связанных с изменениями. Я не знаю, что ещё должно произойти, какое трагедийное развитие в управлении спортом», — сказал Ганус.

По его словам, исполком согласился с тем, что доказательства указывают на то, что работа РУСАДА эффективная, а сама организация продуктивно работает с другими: «Исполком принял решение не навязывать ограничений. РУСАДА остались в полном режиме».