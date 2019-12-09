Москва, , 15:58 — REGNUM Деятельность чиновников, которые занимались выводом российского спорта из «допингового кризиса», провалилась. Об этом журналистам заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Назначениями руководителей в спорте ведают другие лица. А лица, которые вели выход из антидопингового кризиса — их деятельность оказалась несостоятельной», — сказал Ганус.

Он пожаловался на отлучение РУСАДА от процедуры передачи информации: «Нас приглашают в группы расследования. Мы — пример по восстановлению своего места в международном антидопинговом движении. Мы были полностью отлучены от процедуры передачи. Мы предложили наше участие для рабочей группы, но нам даже не предоставляли информацию. Мы получали информацию только от WADA».

Он также подчеркнул, что современное поколение спортсменов не должно страдать из-за допинг-проб предыдущего поколения.