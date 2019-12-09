Лозанна, Швейцария, , 15:57 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Об этом 9 декабря заявил председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.

По его словам, это произойдет, если указанные спортсмены ещё не завершили свои карьеры.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от международных соревнований, оставив право участия в них только «чистым» спортсменам.

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