Москва, , 15:51 — REGNUM Угрозы проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге нет. Об этом 9 декабря заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

Ранее 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от участия в международных турнирах, а также запретил проводить соревнования на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что запреты WADA не коснутся футбола.

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