Москва, , 15:41 — REGNUM Запреты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не коснутся футбола. Об этом 9 декабря заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, сообщает «Чемпионат».

"На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся», — сказал Колосков.

Он добавил, что реакции Международной федерации футбола (ФИФА) на решение WADA пока нет, однако на чемпионате Европы 2020 года сборная России точно выступит под своим флагом.

Напомним, 9 декабря исполком WADA решил отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также проводить у себя соревнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС пока не получал позиции ФИФА относительно санкций в отношении российского спорта.

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