Лозанна, Швейцария, , 15:32 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, которое призвано защитить «чистых» российских спортсменов. Об этом 9 декабря заявил глава WADA Крейг Риди, сообщили в пресс-службе организации.

«Исполком WADA принял максимально жёсткие меры, позволяющие при этом защитить права тех российских спортсменов, которые могут доказать, что не замешаны в скандале и не извлекали выгоды нарушений», — сказал Риди.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных турнирах на четыре года. При этом «чистым» российским спортсменам разрешено участвовать под нейтральным флагом и без гимна.

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