Москва, , 15:14 — REGNUM Решение WADA в Госдуме расценили как продолжение травли российских спортсменов и проявление недобросовестной конкуренции в спорте, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Решение лишить российских спортсменов возможности выступать под российским флагом на международных соревнованиях — это удар по престижу спорта. Невозможно и не справедливо распространять подобное ограничение на всех без разбора атлетов, которые никогда не употребляли допинг», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В Госдуме «давно видят», как предвзято работает WADA по отношению к российским спортсменам, создавая перед соревнованиями нервозную обстановку.