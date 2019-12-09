Москва, , 15:13 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияет на организацию соревнований по плаванию в России. Об этом 9 декабря заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, сообщает ТАСС.

«Наши спортсмены будут готовиться, работать и выступать. Уверен, что все турниры в России будут проведены», — сказал Сальников.

По его словам, Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания (LEN) «не смотрят на какие-то домыслы и понимают вклад России в развитие плавания»

«Нам доверяют, и я думаю, что все турниры будут проведены», — заключил Сальников.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. На этот срок России запрещено проводить крупные турниры.

Добавим, что в Казани должны пройти чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году, чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году, а также чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году.

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