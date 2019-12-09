Москва, , 15:03 — REGNUM Российская сторона может обжаловать решение WADA относительно правил участия спортсменов от РФ в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Я думаю, что всегда любую позицию можно оспорить, обжаловать. Для этого соответствующая арбитражная структура, которая может этим заниматься», — заявил Неверов.

Исполком WADA решил, что на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира смогут выступать только «чистые» спортсмены из РФ — то есть те, кто не был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Участниками соревнований разрешено пройти под нейтральным флагом и запрещено исполнять гимн. Кроме того, посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырех лет также запрещено российским официальным лицам.