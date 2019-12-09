Москва, , 15:02 — REGNUM Решение WADA отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года — это политический заказ, считает депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Откровенного говоря, такого жёсткого решения спортивный мир и [вообще] никто не ожидал, — сказал Газзаев. — Каждый из нас четыре года назад испытал боль, унижение, когда наша Олимпийская сборная поехала на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня ещё хуже. Насколько я знаю, три года назад, с того момента как был в разгаре допинговый скандал, наша страна провела очень большую работу и создала самую жёсткую систему противодействия допингу. В 2018 году РУСАДА было восстановлено в соответствии с кодексом всемирного антидопингового агентства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу организации.

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