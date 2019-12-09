Москва, 9 декабря 2019, 15:02 — REGNUM Решение WADA отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года — это политический заказ, считает депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу организации.
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