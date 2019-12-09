Монреаль, Канада, , 15:01 — REGNUM Невиновные российские спортсмены не освобождены от подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что данные московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены российской стороной, не были полными и достоверными. Поэтому пока ни один спортсмен не освобожден от подозрений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и без гимна.

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