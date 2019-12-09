Москва, , 14:56 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) пока не получал позиции Международной федерации футбола (ФИФА) относительно санкций в отношении российского спорта. Об этом 9 декабря заявили в организации.

В РФС надеются, что со стороны ФИФА не будет ограничений для сборных России по участию в турнирах, а также проведению соревнований на территории РФ.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. На этот же срок России запрещено проводить соревнования на своей территории. При этом «чистым» спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом.

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