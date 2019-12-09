Москва, , 14:46 — REGNUM России вместе с Китаем и другими странами надо организовать параллельное Олимпийское движение. Так прокомментировал решение WADA запретить российским спортсменам выступать под флагом России на спортивных мероприятиях шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«России пора перестать играть в эти игры под контролем прозападных международных организаций и организовать свое олимпийское движение. Это было понятно ещё два года назад накануне предыдущей Олимпиады. Но чиновники понадеялись на традиционный авось. Но авось не сработал. Бить надо по деньгам. Этот язык Запад понимает лучше всего», — отметил эксперт.

Напомним, исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года. При этом «чистым» спортсменам разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.