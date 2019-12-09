Лозанна, Швейцария, , 14:35 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) знает имена всех подозрительных спортсменов из базы данных, включая тех, чьи данные были изменены или удалены. Об этом 9 декабря заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия в международных турнирах, разрешив при этом выступать «чистым» спортсменам под нейтральным флагом.

Причиной дисквалификации стали изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в январе 2019 года.

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