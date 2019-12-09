Лозанна, Швейцария, , 14:29 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстаивает права «чистых» спортсменов. Об этом 9 декабря заявил глава комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.

По его словам, будучи жестким к властям, решение WADA избегает наказания невинных спортсменов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия в международных турнирах, разрешив при этом выступать «чистым» спортсменам под нейтральным флагом.

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