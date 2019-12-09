Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Причиной решения ВАДА стало не употребление спортсменами допинга и не политическая борьба с Россией, а атмосфера бардака в околоспортивной жизни России, эта атмосфера и сделала нарушения возможными, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 декабря, глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя решение исполкома ВАДА.

Как сообщалось ранее, исполком агентства на четыре года лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях. Спортсмены не смогут выступать под национальным флагом, Россия не сможет принимать новые крупные соревнования, выступать на Олимпиадах смогут только «чистые» спортсмены.

«Проблема отнюдь не в частых случаях допинговых разоблачений. В Кении за последние два года поймали на допинге 45 бегунов, но их национальную федерацию никто не отстраняет, и не потому, что идет политическая борьба с Россией.

После предыдущей волны скандалов нам пошли навстречу и условно восстановили РУСАДА в правах. Мы не смогли вовремя предоставить базу данных, хотя о визите комиссии было известно за полгода. Нам опять пошли навстречу и приняли базу позже срока, но и там нашлись нарушения. Одновременно с этим взорвалась легкоатлетическая «бомба» в рамках известного «дела Лысенко».

Проблема не в употреблении допинга, а во вмешательстве чиновничьего аппарата и в непрозрачности. Ничто, кроме собственного разгильдяйства, не мешало сохранить базу данных. Чтобы не попадаться, нужно постоянно обновлять аппаратуру, и деньги на это выделялись, но дошли ли они до цели — вопрос. Проблема в том, что чиновники нередко делали всё топорно, в том, что у нас бардак вокруг спорта, в том, что околоспортивная система в России работает неэффективно», — отметил Сергей Бавли.