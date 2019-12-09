Москва, , 14:20 — REGNUM В Госдуме решение WADA об отстранении России на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях объяснили конкуренцией.

«Что не сделаешь, чтобы сильных конкурентов убрать с дороги», — отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») в Facebook.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.