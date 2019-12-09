Москва, , 14:16 — REGNUM В Госдуме уверены в политизированности решения WADA относительно участия России в Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Уверен, что это решение в значительной степени политизировано. Я не могу назвать его честным и чистым, потому что не могут подвергаться ограничениям тысячи, десятки тысяч чистых спортсменов из России», — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») в Facebook.

Он считает, что России следует обжаловать решение WADA в арбитраже и биться до конца.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.