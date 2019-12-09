Москва, , 14:08 — REGNUM Провести женский чемпионат по гандболу Европы 2024 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), намерена Федерация гандбола России (ФГР). Об этом 9 декабря заявил президент ФГР Сергей Шишкарёв, сообщает ТАСС.

По словам Шишкарёва, ФГР не будет отзывать заявку на проведение женского чемпионата Европы — 2024.

«Будем подаваться и биться. Мы хотели подавать заявку, мы считаем, что достойны проведения таких соревнований. Будем доказывать на деле», — сказал Шишкарёв.

Ранее Европейская конфедерация гандбола (EHF) утвердила российскую заявку на проведение женского ЧЕ-2024. Место проведения будет названо 25 января на конгрессе организации в Стокгольме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял санкции в отношении российского спорта. В частности, Россию лишили права проводить крупные международные турниры.

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