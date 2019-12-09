Лозанна, Швейцария, , 13:50 — REGNUM Более жёстких санкций в отношении России, чем те, которые были приняты, требовала вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд. Об этом она заявила 9 декабря журналистам.

«Я очень расстроена и недовольна решением, я настаивала на полной дисквалификации», — сказала Хеллеланд.

Она добавила, что это был самый большой скандал, который случался в мировом спорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. При этом «чистым» спортсменам из РФ разрешено выступать без российских гимна и флага.

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