Пекин, , 13:50 — REGNUM Китайский футбол ожидают драматические изменения с 1 января 2020 года, которые очень серьезно повлияют на развитие этого вида спорта в стране, говорится в статье китайской футбольной газеты «Цзуциубао»

Как отмечается в статье, если проводимая ранее Китайской футбольной ассоциацией политика «четырех шляп» была направлена на постепенное решение проблем с заработной платой игроков, то новая политика Китайской Суперлиги, подготавливаемая Китайской футбольной ассоциации, должна «разрубить Гордиев узел»

С 1 января 2020 год все китайские игроки Суперлиги переподпишут контракты со своими клубами, а все предыдущие контракты будут аннулированы. Согласно новому соглашению, годовая зарплата местных игроков до налогообложения не должна превышать 10 млн юаней. А для игроков, чья заработная плата превышает данный лимит будет предложено два решения. Первое не подразумевает никакой денежной компенсации.

Второе — компенсация в размере от 30 до 50% от оставшейся части контракта в рассрочку. Например, если у игрока имеется трехлетний контракт с клубом, в котором они играет, а годовая зарплата, согласно контракту, составляет 20 млн юаней, то от оставшихся по контракту 60 млн, он вправе получить 15−30 млн юаней в качестве компенсации.

Игрок, при этом, имеет право подать иск в Народный суд Китая, однако выиграет ли он дело или нет — вопрос не столь живторепещущий, важно что он в течение трех лет не сможет получить регистрацию в Китайской ассоциации футбола, отмечает издание.

Более того, с 1 января 2020 года каждая местная команда, не сможет иметь более шести игроков, которые получают зарплату в размере 10 млн юаней в год. При этом продолжат существовать различные оклады в зависимости от ценности игроков, однако выше 10 млн юаней им прыгнуть не удастся. Пои этом, общий фонд заработной платы на команду не сможет превышать 150 млн юаней.

Каждой команде, однако, будет разрешено держать одного иностранного «супер-легионера», чья зарплата не должна превышать 25 млн евро. Обычные же «легионеры» смогут рассчитывать на зарплату не более 45 млн юаней (5,78 млн евро).

В статье отмечается, что новая политика поддержана большинством китайских клубов за исключением ряда несогласных, при этом автор опасается, что подобная политика может ущемить интересы игроков, а также поставить под угрозу инвестиции в футбол.