Москва, , 13:47 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете для России на участие в мировых спортивных турнирах может быть оспорено в течение 21 дня. По истечении этого срока решение исполкома организации вступит в силу.

Российская сторона может оспорить решение исполкома WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне. Тогда его вступление в силу будет отложено до окончания рассмотрения апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA принял единогласное решение о четырёхлетнем отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде, Параолимпиаде и других мировых турнирах. Выступить позволят «чистым» спортсменам без флага и гимна.