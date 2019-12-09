Москва, , 13:46 — REGNUM Министр спорта России Павел Колобков сегодня, 9 декабря, проведет в Москве пресс-конференцию по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Пресс-конференция состоится в 17:00 мск в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, ранее сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их в течение четырех лет.

Российские спортсмены смогут выступить на мировых турнирах в случае, если их не уличали в применении допинга, однако выступать они смогут под нейтральным флагом.

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