Москва, , 13:40 — REGNUM Российские спортсмены смогут выступить на ближайших мировых турнирах в случае, если их не уличали в применении допинга. При этом их лишат права на российские гимн и флаг, сообщает 9 декабря телеграм-канал Mash со ссылкой на российскую антидопинговую организацию (РУСАДА).

Только «чистые» российские спортсмены смогут выступить на ближайших Олимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Параолимпиаде. Они будут участниками под нейтральным флагом и без национального гимна, так решил исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их. Запрет будет действовать четыре года.

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