Москва, 9 декабря 2019, 13:38 — REGNUM Ожидаемым назвала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Напомним, исполком WADA единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу организации.
Таким образом, WADA отстранило Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
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