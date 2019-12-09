История вопроса

Применение препаратов, повышающих физические возможности спортсменов и позволяющие улучшить результаты, запрещены. Наличие допинга у профессиональных спортсменов выявляет специальный тест. Его прохождение обязательно перед любыми крупными соревнованиями.



Скандалы, связанные с применением допинга сопровождают большинство мировых первенств — от Олимпиад до Чемпионатов мира. Например, на Олимпийский играх 2014 года в Афинах побит антирекорд по выявлению количества спортсменов, применяющих запрещенные препараты. Тогда более 20 призеров лишились медалей.



Список запрещенных для спортсменов препаратов постоянно пополняется.