Питтсбург, США, , 13:20 — REGNUM Нападающему клуба «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку не стоит возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом заявил форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, сообщает «Матч ТВ».

«Я не знаю насчет КХЛ, надо использовать все свои возможности в НХЛ. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке», — сказал Малкин.

Он добавил, что Ковальчуку необходимо сменить команду и перезагрузить свою карьеру: в «Лос-Анджелесе» он не смог влиться в организацию.

Напомним, Ковальчук перешёл в «Лос-Анджелес» летом 2018 года. В ноябре 2019 года он был выведен из состава команды. Сейчас «Кингз» занимают 29-е место в НХЛ.

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