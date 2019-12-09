Лозанна, Швейцария, , 12:50 — REGNUM Чемпион Латвии по шахматам 1995 года, выступающий в настоящее время за Чехию Игорь Раусис дисквалифицирован на 6 лет. Об этом сообщает Mixnews.lv.

По данным журналистов портала, комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) признала Раусиса виновным в четырёх случаях мошенничества. Речь идёт об одном договорном матче и о трёх установленных случаях использования подсказок компьютера.

До 2025 года Игорю Раусису запрещено любое участие, в том числе, в качестве судьи, в турнирах проводимых под эгидой FIDE. До дисквалификации Раусис имел титул гроссмейстера и занимал 50-е место в международном рейтинге шахматистов.