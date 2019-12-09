Лозанна, Швейцария, , 12:35 — REGNUM Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен проголосовать за строгие санкции в отношении России. Об этом 9 декабря заявила вице-президент WADA Линда Хеллеланд на своей странице в Twitter.

«Пришло время применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории», — написала Хеллеланд.

Она добавила, что было ошибкой признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA до того, как была получена база данных московской лаборатории.

Напомним, 9 декабря в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома WADA, на котором Россию могут отстранить на четыре года от международных соревнований.

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