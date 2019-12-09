Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба занял первое место в рейтинге лучших футболистов первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) по версии портала WhoScored.

Дзюба лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата России. После 19 туров на его счету 11 забитых голов и девять голевых передач.

Вторую и третью строчки делят нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, забившие по 10 мячей.

В первой десятке рейтинга находятся Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко («Арсенал»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Джордже Деспотович («Оренбург») и Алексей Ионов («Ростов»).

Напомним, после 19 туров лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Идущий на втором месте «Краснодар» отстаёт на 10 баллов. Замыкает тройку «Ростов» с 34 очками.

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